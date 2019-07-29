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  3. Hande Erçel'in paylaşımı yürekleri sızlattı

Hande Erçel'in paylaşımı yürekleri sızlattı

Hande Erçel'in paylaşımı yürekleri sızlattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz Ocak ayında annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti. Erçel, Instagram hesabından annesiyle ilgili duygusal bir mesaj yayınlayarak, "Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden öğrendim." dedi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz Ocak ayında annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti. Erçel, Instagram hesabından annesiyle ilgili duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi.

"SONSUZLUK DENİZİNDE YÜZERKEN EŞLİK EDİYORUM"
Hande Erçel'in duygusal paylaşımı kısa sürede 900 binden fazla beğeni aldı. Ünlü oyuncu paylaşımında "Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden öğrendim. Kazançlarıma şükrediyorum, seni öğreniyorum, yaşamamı istediğin hayatı yaşıyorum. Birlikte yapmayı hayal ettiğimiz ne kaldıysa geriye, sen sonsuzluk denizinde yüzerken ben de sana buradan eşlik ediyorum.. Ruhundan bir parça olarak bu evren de olabildiğim kadar varım annecim.. Mehmet'ten bize özel bu fotoğraf teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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