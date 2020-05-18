Hande Erçel'in karantina paylaşımları takipçilerini mest etti!

Hande Erçel'den hayranlarına bir sürpriz geldi. Karantina günlerini yeni dizisine hazırlanarak geçiren Erçel, son paylaşımı ile büyüledi. Instagram'da 12.6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafları kısa sürede 1,5 milyondan fazla beğeni aldı.

Güzelliğiyle göz dolduran Hande Erçel'e ablası Gamze Erçel'den de "Bu ne güzellik" yorumu geldi. Hande Erçel paylaştığı fotoğraflarla 'Karantinanın en güzeli Hande Erçel' dedirtti.