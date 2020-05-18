Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8731
  • 7,4269
  • 389.039
  • 101440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Erçel'in karantina paylaşımları takipçilerini mest etti!

Hande Erçel'in karantina paylaşımları takipçilerini mest etti!

Hande Erçel'in karantina paylaşımları takipçilerini mest etti!

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan oyuncu Hande Erçel, günlerini şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç ile geçiriyor.

Hande Erçel'den hayranlarına bir sürpriz geldi. Karantina günlerini yeni dizisine hazırlanarak geçiren Erçel, son paylaşımı ile büyüledi. Instagram'da 12.6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafları kısa sürede 1,5 milyondan fazla beğeni aldı.

Güzelliğiyle göz dolduran Hande Erçel'e ablası Gamze Erçel'den de "Bu ne güzellik" yorumu geldi. Hande Erçel paylaştığı fotoğraflarla 'Karantinanın en güzeli Hande Erçel' dedirtti.


Toros Dağları'nın karları eridi...

Toros Dağları'nın karları eridi...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar yerli imkanlarla sentezlenecek

Kimi terasa çıktı, kimi balkona... Ünlüler sezonu böyle açtı!