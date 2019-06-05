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05 Haziran 2019 Çarşamba 13:24 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:33

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel hamileliğini böyle duyurdu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel hamileliğini böyle duyurdu

Oyuncu Hande Erçel'in geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren kardeşi Gamze Erçel, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Erçel, "Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük... Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile geçtiğimiz sene nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti İkilinin nikah şahitliğini Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve çiftin yakın arkadaşları Burcu Özberk yapmıştı.

"KÜÇÜK BİR SÜRPRİZİMİZ VAR"

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Gamze Erçel, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Erçel, "Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük... Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!" ifadelerini kullandı.

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