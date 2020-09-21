Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması: Bizi çok sık bir arada göreceksiniz!

Hande Erçel ortak arkadaşlarının düğününde Murat Dalkılıç ile karşılaştı. Mutlu çiftin nikah şahidiyse Murat Dalkılıç oldu.

"KÜSLÜĞÜMÜZ YOK"

Hande Erçel, çıkışta muhabirlerin yönelttiği "Nikah şahidi kimdi?" sorusunu Murat Dalkılıç’ın ismini zikretmeyerek geçiştirdi. Eski aşkı Murat Dalkılıç'la konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise Erçel, "Küslüğümüz dargınlığımız yok. Ortak arkadaşlarımız çok olduğu için bizi çok sık bir arada göreceksiniz" yanıtını verirdi.