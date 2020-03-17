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  3. Hande Erçel'den müjdeli haber! O diziyle geri dönüyor

Hande Erçel'den müjdeli haber! O diziyle geri dönüyor

Hande Erçel'den müjdeli haber! O diziyle geri dönüyor

Azize dizisi reytinglere yenik düşerek erken final yapınca ekranlardan uzak kalan oyuncu Hande Erçel, setlere hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Güzel oyuncu prensipte evet dediği MF Yapım imzalı "Sen Çal Kapımı" dizisinin yanı sıra Tims&B'nin blutv için hazırladığı "Yarım Kalan Aşklar" dairesi isimli dizide rol alacak. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali Atay'ın da kadrosunda olduğu diziyi Umur Turagay yönetecek.

Diziyi Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur yazıyor. Hande Erçel'in "Yarım Kalan Aşklar Dairesi"ndeki çekim takvimine göre MF Yapım planlama yapacak.


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