Hande Erçel'den Gamze Erçel paylaşımı: İki bebek ve ben

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile nisan ayında sade bir törenle dünyaevine girmişti. Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Erçel, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Çift, ilk kızlarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Son olarak Hande Erçel, hamile ablası ile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncu fotoğraflara, "İki bebek + ben" notunu düştü. Erçel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.