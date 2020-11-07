Hande Erçel'den büyük başarı! Türk oyuncuları solladı Instagram'da zirveye oturdu

Şimdilerde "Sen Çal Kapımı" dizisinde Eda karakterine hayat veren oyuncu Hande Erçel, oyunculuğundaki başarısı ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Geçen aylarda şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Erçel'in, şimdilerde rol arkaşı Kerem Bürsin ile adı anılıyor. Ancak ikili, bu iddiaları sık sık yalanlıyor.

TÜM OYUNCULARI SOLLADI

Hal böyle olunca sürekli göz önünde bulunan oyuncu, sosyal medyada da ilgi çekiyor. Güzelliği ve tarzıyla da oldukça dikkat çeken Hande Erçel, Instagram'da büyük bir başarı elde etti. Erçel, Instagram’da 17 milyon takipçiye ulaşarak en çok takipçisi olan Türk oyuncu oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLMAYI DA BAŞARDI

Öte yandan son haftanın en çok konuşulan isminin kim olduğu konusunda yapılan araştırmalar sonucu Hande Erçel ile Demet Özdemir’in müthiş bir rekabet halinde olduğu görüldü. “Sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular” listesi ortaya çıktı. Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Erçel, güçlü rakibini 15 bin kadar ileti fazlasıyla birinci sırada bitirdi.



Son 1 haftalık değerlendirme sonucunda Hande Erçel için paylaşılan ileti adeti 120 bin 500 olarak belirlendi. Ünlü oyuncu birinci olurken, en yakın rakibi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep’i Demet Özdemir ise 105 bin 200 ileti ile ikinci sırayı elde etti.

HANDE ERÇEL KİMDİR? OYUNCULUK KARİYERİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER…

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.

Oyunculuk hayatına 2013 yılında “Çalıkuşu” isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide “Zahide” karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızları Parlayanlar Ödülü alan genç oyuncu; Çılgın Dersane Üniversitede, Hayat Ağacı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci ve Halka gibi yapımlarda rol almıştır. Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Azize karakterini canlandırmıştır.

Hande Erçel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Sen Çal Kapımı (Eda) (TV Dizisi)

2019 – Azize (Azize) (TV Dizisi)

2019 – Halka (Müjde) (TV Dizisi)

2017 – Siyah İnci (Hazal) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (Hayat) (TV Dizisi)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Selin) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Ağacı (Selen) (TV Dizisi)

2014 – Çılgın Dersane Üniversitede (Meryem) (Sinema Filmi)

2013 – Çalıkuşu (Zahide) (TV Dizisi)