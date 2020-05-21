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  3. Hande Erçel yeni partneri Kerem Bürsin'e övgüler yağdırdı!
21 Mayıs 2020 Perşembe 16:24 | Son Güncelleme:

Hande Erçel yeni partneri Kerem Bürsin'e övgüler yağdırdı!

Hande Erçel yeni partneri Kerem Bürsin'e övgüler yağdırdı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni dizisi 'Sen Çal Kapımı' ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Önceki gün yeni projesinin toplantısından çıkarken görüntülenen Erçel, partneri Kerem Bürsin ile ilgili de konuştu.

Hande Erçel, yeni projesi Sen Çal Kapımı hakkında “Heyecanlıyız, çok yoğun çalışıyoruz. Başladık” diye konuştu. Kerem Bürsin ile yeni tanıştığını belirten Hande Erçel, yeni partnerini övdü.

Ünlü oyuncu, “Biz yeni tanıştık. Çok tatlı, çok olağanüstü bir insan. Gerçekten çok mutluyum onunla çalıştığıma” şeklinde konuştu.

KARANTİNA GÜNLERİNİ ANLATTI

Karantina döneminde iş hazırlığı yaptığını ve keyifli geçtiğini anlatan Hande Erçel, karantina günlerini beraber geçiren ve sık sık fotoğraflarını yayınladığı yeğeni Aylin Mavi ile ilgili gelen soruları da yanıtladı.

Yeğenin kendine benzediği için çok mutlu olduğunu söyleyen Erçel, “Çok mutluyum" dedi. (tv100)


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