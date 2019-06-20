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  3. Hande Erçel yarım saatte rekor kırdı! Beğeni yağmuruna tutuldu!

Hande Erçel yarım saatte rekor kırdı! Beğeni yağmuruna tutuldu!

Hande Erçel yarım saatte rekor kırdı! Beğeni yağmuruna tutuldu!

Son olarak oynadığı Halka dizisi ile adından sıkça söz ettiren Hande Erçel sosyal medyayı da etkili bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bugün paylaştığı fotoğraf 40 dakikada rekor beğeniye ulaştı.

Hande Erçel'in manzarayı arkasına alarak paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde 450 bin beğeni aldı. Ünlü oyuncunun takipçileri Hande Erçel'e 'Bu kadar güzel olunur mu' yorumları yaptı.

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in oyuncu sevgilisi ile tatilde olduğu dizi sezonu başlayana kadar sıkça yurtdışı seyahati yapacağı öğrenildi.

Hande Erçel son dönemin en çok ses getiren başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

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