Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı!

Bir yıllık ilişkileri boyunca ayrılıp barışan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti aşka geldi. Ünlü çift önce Yunanistan’ın Kos Adası’nda tatile başladı. İkili, geçtiğimiz günlerde de Bodrum’da tatillerine devam etti. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bir otelin geceliği 3 bin Euro’luk (yaklaşık 20 bin TL) odasına kapandı.Otelin fiyatı dudak uçuklattı..

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci kez şans veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Ege'de aşk tazeledi. Barışma sonrası objektiflerden kaçan ikili, soluğu Yunanistan’ın Kos Adası’nda aldı. İkili, geçtiğimiz günlerde de Bodrum’da tatillerine devam etti.

Görüntü vermekten kaçınan çift, bir otelin geceliği 3 bin Euro’luk (yaklaşık 20 bin TL) odasına kapandı. Üç gün boyunca Bodrum’da baş başa vakit geçiren ikili, önceki akşam ise ABD’li şarkıcı Della Miles'in konserini izledi.

ROMANTİK SAATLER

Erçel ile Dalkılıç, ‘Siyah İnci’ lakaplı şarkıcının seslendirdiği parçalarla romantik anlar yaşadı. Bir yıllık ilişkileri boyunca hiç romantik pozlar vermeyen ikili, Bodrum’da aşka geldi. Güzel oyuncu, konser esnasında başını Dalkılıç’ın omzuna dayarken popçu ise Erçel’in saçlarını okşadı. İkilinin bu anı da “Aşk Bodrum’da yaşanıyor” şarkısını akıllara getirdi.

UZUN SÜRE SONRA EL ELE

Annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin düğününe sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte katılmıştı. Oldukça mutlu görünen çiftin bu halleri objektiflere yansımıştı.

Yakın arkadaşları Murat Boz ve Aslı Enver ile kameralar karşısına geçen Murat Dalkılıç-Hande Erçel çifti, daha sonra düğün alanına giriş yapmıştı.