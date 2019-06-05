Hande ve Murat'tan dudak uçuklatan tatil

Geçtiğimiz aylarda aşklarına bir şans daha veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki gün sessiz sedasız İzmir'e gitti. Bugün Çeşme'deki bir mekanda sahne alacak olan Dalkılıç, Erçel'le gözlerden uzak tatil yapmak için otelde konaklamak yerine ev tutmayı tercih etti. Ünlü popçu, Çeşme kaçamağı için de kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Takvim'in haberine göre, yazı Hande Erçel'le Alaçatı'da geçirecek olan ünlü popçu, aylık kirası 145 bin lira olan bir ev tuttu. Magazin dünyasının gözde ikilisi, konuşulanlara göre özel yüzme havuzlu evin oldukça yüksek duvarlara sahip olmasına da özen gösterdi. Ünlü çift, bu sayede magazincilere yakalanma korkusu yaşamaktan kurtulacak.