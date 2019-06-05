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05 Haziran 2019 Çarşamba 22:37 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 22:37

Hande ve Murat'tan dudak uçuklatan tatil

Hande ve Murat'tan dudak uçuklatan tatil

Hande Erçel’le Murat Dalkılıç Ege'de otelde kalmak yerine ev tuttu. Yazı güzel oyuncuyla Alaçatı’da geçirecek olan Dalkılıç, özel yüzme havuzlu lüks villa için aylık 145 bin lira ödeyecek.

Geçtiğimiz aylarda aşklarına bir şans daha veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki gün sessiz sedasız İzmir'e gitti. Bugün Çeşme'deki bir mekanda sahne alacak olan Dalkılıç, Erçel'le gözlerden uzak tatil yapmak için otelde konaklamak yerine ev tutmayı tercih etti. Ünlü popçu, Çeşme kaçamağı için de kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Takvim'in haberine göre, yazı Hande Erçel'le Alaçatı'da geçirecek olan ünlü popçu, aylık kirası 145 bin lira olan bir ev tuttu. Magazin dünyasının gözde ikilisi, konuşulanlara göre özel yüzme havuzlu evin oldukça yüksek duvarlara sahip olmasına da özen gösterdi. Ünlü çift, bu sayede magazincilere yakalanma korkusu yaşamaktan kurtulacak.

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