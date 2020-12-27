Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde oynadğı Sen Çal Kapımı'da şoke eden ayrılık kararı: Sosyal medyadan duyurdu

Sen Çal Kapımı gününü değiştirip çarşambadan cumartesiye geçtikten sonra da hayranlarını peşinden sürüklemeyi bildi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde oynadığı dizi, cumartesi akşamları reytinglerde birinci sıraya gelemese de sosyal medyada zirveyi kimseye kaptırmıyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarının severek takip ettiği dizide önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin senaristi Ayşe Üner Kutlu projeyi bıraktığını duyurdu.



Dizi televizyonda yayımlandığı esnada sosyal medya hesabından, ayrıldığını duyuran Kutlu’nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Kutlu, yaptığı paylaşımda “Bu gece itibarıyla ekibimle SÇK'ya veda ediyoruz. Başta yapımcım Asena Bülbüloğlu olmak üzere tüm MF çalışanlarına, pandemi döneminde mucizeler yaratan prodüksiyon ve reji ekibine, başta Hande Erçel ve Kerem Bursin olmak üzere karakterleri hayallerimizin ötesine taşıyan tüm oyuncularımıza, özverisi ve yeteneğine hayran olduğumuz Altan Dönmez'e, ve Orkun Çatak'a, sevgili Yusuf Pirhasan'a, kamera arkasındaki tüm gizli kahramanlara, ve bu dünyayı ilk adımı birlikte attığımız Ender Mıhlar'a ekibim adına teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Sevilen dizinin yeni senaristlerinin Günsu Teker, Fikret Bekler, Kerim Ceylan ve Elif Özsut olacağı öğrenildi. Sosyal medyada ise dizinin takipçileri yeni senaristlerin dizinin hikayesinin nasıl etkileyeceğini tartıştı.