11 Eylül 2020 Cuma 13:09 | Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ailelerinden aşk iddialarını güçlendiren hamleler!
"Sen Çal Kapımı" dizisinde iki aşığı canlandıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in, dizi aşklarının gerçek olduğu iddia ediliyor. Çiftin her hareketi sosyal medyada özenle takip ediliyor.
Murat Dalkılıç'la uzun süreli ilişkisi sona erdikten sonra adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılmaya başlayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aşk sorularını "Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" sözleriyle geçiştirmişti. Sosyal medyada beğenileri ve yorumlaşmalarıyla ilişkileri olduğu düşünülen ikiliyle ilgili son olarak ortaya çıkan detay ise kafaları karıştırdı.
AİLELER TAKİBE ALDI!
Hande Erçel’in babası Kaya Erçel, Kerem Bursin’i; Kerem Bursin’in annesi Çiğdem Bursin de Hande Erçel’i Instagram’da takip etmeye başladı. Bu gelişmeler sonrası aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi.