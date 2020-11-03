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03 Kasım 2020 Salı 12:59 | Son Güncelleme:

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den 'aşk' açıklaması

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den 'aşk' açıklaması

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı. İkilinin her hareketi sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Güzel oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin'in annesini takip etmesi hakkın gelen soruya şaşırtıcı cevap verdi.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir reklam ajansı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bürsin ve Erçel'in 'aşk' dedikoduları döneminde birlikte görüntü vermemesi üzerine ünlü oyuncu Erçel "Çok çalışıyoruz, şu anda da çalıştığımız için birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

"Ailelerin birbirlerini takip ettiği" sorusuna da "Olabilir, benim de ailem Kerem'i takip ediyor, seti ziyarete gelmişlerdi" dedi.

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