Hande Erçel şimdi de çiçekçi olacak

"Mucize Doktor" dizisine imza atan MF Yapım, FOX için hazırladığı yeni dizi "Sen Çal Kapımı"nın hazırlıklarını sürdürüyor. Ender Mıhlar'ın yöneteceği diziyi "Erkenci Kuş"u da kaleme alan Ayşe Üner Kutlu yazıyor.

KEREM BÜRSİN HOLDİNG VARİSİ OLACAK

Çekimlerine nisan sonu başlanacak olan dizide başrolleri Kerem Bürsin ile Hande Erçel paylaşacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sıcak ve samimi hikâyesiyle dikkat çeken projede Kerem Bürsin "Serkan Bolat" adlı bir holding varisine hayat verecek.

HANDE ERÇEL ÇİÇEKÇİ KIZI CANLANDIRACAK

Hande Erçel ise aynı zamanda üniversitede okuyan Eda adlı bir çiçekçiyi canlandıracak. İkilinin tanışması olaylı olacak ve daha sonra tutkulu bir aşka dönüşecek.