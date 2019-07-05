Hande Erçel nasıl zayıfladı? Son hali görenleri şaşkına uğrattı

Güzel oyuncu Hande Erçel son günlerin popüler isimleri arasında. En son Halka dizisinde rol alan ünlü isim, sosyal medyadaki paylaşımları ile de kendinden söz ettiriyor. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabında 10 milyon takipçisi bulunuyor. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, önceki akşam Rumelihisarı'nda bir balıkçıda yemekte görüntülendi. Bir dönem fazla kiloları ile gündeme gelen Erçel’in oldukça zayıflaması gözlerden kaçmadı.

HANDE ERÇEL, GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Gecce.com'un haberine göre Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, önceki akşam Rumelihisarı'nda bir balıkçıda yemekte görüntülendi. Yaklaşık dört saat boyunca yemek yiyip, sohbet eden çift, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıt vermedi. İkili sadece Çeşme tatilinin çok güzel geçtiğini söylediler. Son dönemde kilosuyla gündeme gelen Erçel’in, oldukça zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Ünlü ismin nasıl zayıfladığı ise merak konusu haline geldi.

YEŞİL ELMA VE DÜZENLİ SPOR

Daha önce de zayıflayan ünlü isim Sarıyer’deki bir salonda haftanın 3 günü düzenli olarak da pilates yapmıştı. Ünlü oyuncunun zayıflamasını sağlayan çok özel bir de formülü vardı. Bol bol protein alan Erçel, öğün aralarında ise yeşil elma tükettiği söylenmişti.

SON KARAR HANDE’DE

Sanatçı Murat Dalkılıç, kulağına çok güvendiği Hande Erçel’e danışmadan albümüne şarkı seçmiyor.

Popçu Murat Dalkılıç, yaza ‘Afeta’ albümüyle damga vuracağa benziyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşayan Dalkılıç’a en büyük desteği ise kız arkadaşı Hande Erçel’den alıyor. Başarılı popçu, yeni eserlerini albümüne koymadan önce kulağına çok güvendiği Erçel’e dinletti. Erçel’in onayını alan Dalkılıç, böylelikle stüdyoya girip şarkılarını seslendirdi.