Hande Erçel ilk filmi 'Aşk Sarhoşu'yla sınırları aştı!

Mevlana’nın hayatı film oluyor. İran-Türk ortak yapımı “Aşk Sarhoşu” adlı filmin cast çalışmaları başladı. Anlaşmaya varılan ilk isimlerden biri de Hande Erçel oldu. Böylece Hürriyet'in haberine göre Erçel, uluslararası bir projeyle sinema sektörüne adım attı. Genç oyuncu, Mevlana ve Şems’in hikâyesini konu alan “Aşk Sarhoşu” adlı yapımda, Mevlânâ’nın kızı Kimya Hatun’u canlandıracak.

İRANLI YILDIZLARLA AYNI KADRODA

İran sinemasının önemli yönetmenlerinden Hassan Fathi’nin yöneteceği filmde Mevlânâ rolünü Parsa Pirouzfar, Şems rolünü ise iki yıl önce “The Salesman” filmiyle Cannes Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Shahab Hosseini üstlendi. Filmin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanacak.

“Aşk Sarhoşu” filmi için anlaşma imzalayan Hande Erçel, bir yandan da Kanal D’nin yeni dizisi “Azize”nin çekimlerine devam ediyor. Erçel, dizide başrolü Buğra Gülsoy ile paylaşıyor.