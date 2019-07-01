Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6385
  • 6,4007
  • 252.515
  • 99.650
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın Bodrum'da romantik bir tatil yapıyor

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın Bodrum'da romantik bir tatil yapıyor

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın Bodrum'da romantik bir tatil yapıyor

Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerine yeniden şans veren Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, Bodrum'da aşk tazeledi.

Üç gün boyunca Bodrum’da baş başa vakit geçiren ikili, önceki akşam ise ABD’li şarkıcı Della Miles'in konserini izledi

Geçtiğimiz aylarda ilişikilerine ikinci kez şans veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Ege'de aşk tazeledi. Barışma sonrası objektiflerden kaçan ikili, soluğu Yunanistan’ın Kos Adası’nda aldı. İkili, geçtiğimiz günlerde de Bodrum’da tatillerine devam etti.

Görüntü vermekten kaçınan çift, bir otelin geceliği 3 bin Euro’luk (yaklaşık 20 bin TL) odasına kapandı. Üç gün boyunca Bodrum’da baş başa vakit geçiren ikili, önceki akşam ise ABD’li şarkıcı Della Miles'in konserini izledi.

ROMANTİK SAATLER

Erçel ile Dalkılıç, ‘Siyah İnci’ lakaplı şarkıcının seslendirdiği parçalarla romantik anlar yaşadı. Bir yıllık ilişkileri boyunca hiç romantik pozlar vermeyen ikili, Bodrum’da aşka geldi. Güzel oyuncu, konser esnasında başını Dalkılıç’ın omzuna dayarken popçu ise Erçel’in saçlarını okşadı. İkilinin bu anı da “Aşk Bodrum’da yaşanıyor” şarkısını akıllara getirdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p>Meksika´nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası şehri buzla kapladı.</p> <p>Meksik

Meksika’da Dolu Fırtınası... Kent Buzla Kaplandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meksika'da yaz ortasında dolu fırtınası

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti