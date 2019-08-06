Hande Erçel ile menajerlik şirketi arasındaki dava düştü

RH Pozitif Menajerlik, sözleşmesini ihlal ederek başka bir ajansla çalışmaya başladığını iddia ettiği Hande Erçel'e 6 ay önce 10 bin liralık cezai şart ve alacak davası açmıştı. Sözleşmenin 17 Nisan 2021’e kadar devam ettiğini belirten şirket, mahkemeye sunduğu dilekçede "Sözleşme devam ettiği halde başka ajansla çalışmaya başladığı görülmüştür. Sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle şimdilik 10 bin lira cezai şart ve alacağın tahsilini istiyoruz" dedi.

Davadan feragat ettiler

Hande Erçel'in avukatı bu sözlere istinaden, "Söz konusu şirket Hande Erçel’in kariyerini kötü yönetmiştir. Ona uzun süre iş bağlamamıştır. Hande Erçel de sözleşmeyi 1 Mart 2018’de sözlü olarak feshetmiştir. Taraflar arasındaki sözleşme, ‘kelepçe sözleşme’ niteliği taşımaktadır. Davanın reddini istiyoruz." şeklinde konuştu. Davanın geçen ay görülen son duruşmasında ise davacı RH Pozitif Menajerlik şirketinin davasından feragat ettiği öğrenildi. Mahkeme, feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi.