Hande Erçel ile Kerem Bürsin yazlık dizide buluşuyor

Genç jenerasyonlar arasında yıldızı parlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, aynı dizide buluşmaya hazırlanıyor. Mucize Doktor dizisinin de yapımcısı olan MF Yapım, ‘Sen Çal Kapımı’ isimli projeleri için başrol oyuncularını belirledi. Yapım şirketi Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile masaya oturdu. İki oyuncunun da imza aşamasında olduğu belirtiliyor. Dizinin yönetmenliğini Her Yerde Sen’i de yöneten Ender Mıhlar yapacak. Senaryoyu ise Ayşe Üner Kutlu yazıyor. Sen Çal Kapımı isimli yazlık dizinin nisan ayının ortalarında çekimlerine başlanması planlanıyor. Hande Erçel’in en son oynadığı ‘Azize’ dizisi reyting kıskacına takılarak erken final yapmıştı.