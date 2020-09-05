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  3. Hande Doğandemir'in panik gecesi!
05 Eylül 2020 Cumartesi 07:58 | Son Güncelleme:

Hande Doğandemir'in panik gecesi!

Hande Doğandemir'in panik gecesi!

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Kameraları görünce panikleyen Doğandemir'in anlamsız hareketleri şaşırttı.

Hande Doğandemir, aranjör ve prodüktör Ozan Doğulu'nun stüdyosunun önünde gece yarısı telefonla konuşurken objektiflere takıldı. Cadde'nin haberine göre ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularına cevap vermeden koşar adım kendisini stüdyoya attı.

PANİK SORULARINA YANIT YOK

Doğandemir, "Hande Hanım niye paniklediniz?" sorusuna, kafasını sağa sola sallayarak yanıtsız bıraktı.

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