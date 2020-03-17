Hande Ataizi'nin düğün planları suya düştü! İşte son kararı

Oyuncu Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, Fransa’da evlenmekten vazgeçti. Koronavirüs yüzünden düğün mekanı ve tarihinde değişikliğe giden çift, şöyle konuştu:

"Virüsü hafife almamak lazım dikkat ediyoruz. Dünyada olanları görüyoruz. Bakalım artık ‘Allah sonumuzu hayretsin’ diyorum. Ben virüse karşı bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalışıyorum."

'BURALARDA BİR ŞEY OLACAK'

"Biz yurtdışına evlenecektik, bu virüs çıkınca iptal oldu. En azından buralarda bir şey olacak. ‘Yurt dışına gidelim daha rahat olur” diyorduk ama havaalanına yaklaşmak bile mümkün değil."

'DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL'

"Evlilik seneye kalmaz ama yurt dışına da gitmeyeceğiz. Düğün tarihi şu an için belli değil. Biz birbirimizi seviyoruz, imza atmak çok problem değil. Ha orada atılmış ha burada fark etmiyor. Sakin olur diye orayı düşünüyorduk ama kısmet değilmiş olmadı."