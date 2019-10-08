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  3. Hande Ataizi müjdeyi verdi: 'İlişkimiz evliliğe doğru ilerliyor'

Hande Ataizi müjdeyi verdi: 'İlişkimiz evliliğe doğru ilerliyor'

Hande Ataizi müjdeyi verdi: 'İlişkimiz evliliğe doğru ilerliyor'

Dinç Aydoğdu ile 7 ay önce aşk yaşamaya başlayan ve aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan oyuncu Hande Ataizi, hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Maçka'da görüntülenen ünlü oyuncu; ilişkilerinin evliliğe doğru ilerlediğini açıkladı. İşte Hande Ataizi'nin açıklamalarından satır başları...

"Dinç ile beraberliğimiz 7 ay kadar oldu. Biraz göz önünde olmak istemedim. Oğlum da olunca biraz temkinli yaklaştım. Sporda tanıştık, hayatımda kimse olmaz diye düşünüyordum, 1.5 sene geçti evlilik biteli.

Evdeydim. Ev hayatı, ev düzeni o da sağlıksız bir şey. Çocuğuna kendini adamak ‘evet’ ama kendinden vazgeçerek mutsuz, yaşamak da kötü. Sonuçta sevmek, sevilmek güzel bir şey.

Dinç ile Leon 6. ayın sonunda tanıştılar. Ben zaten hep diyorum ‘Leon’un bir babası var’ Ben hiçbir zaman bir baba figürü gibi bir şey aramadım. Benjamin çok da iyi bir baba, iyi olmuş hayatımda.

Şimdi Dinç de ona çok güzel bir abi oldu. Birlikte oynuyorlar, iyi anlaşılıyor. Sonuçta olum benim bir parçam beni ayrı onu ayrı düşünemezsiniz. İlişkimiz güzel gidiyor. Evliliğe doğru ilerliyor."

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