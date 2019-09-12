Hamile oyuncu dehşeti yaşadı

İstanbul Ataşehir’de 1 Eylül’de 6 aylık hamile olan manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye, Kaplakarslan’ın sevgilisi Temel Kankıran da geldi. Hastane çıkışı annesiyle aracına doğru yürüyen genç kadına yaklaşan Kankıran, “Seninle konuşmam lazım” dedi.

‘SİLAHINI KAFAMA DAYADI’

İkili arasında tartışma çıkınca işadamı Kankıran, sevgilisini ve annesini darp etti. Polise giderek şikayetçi olan Ceren Kaplakarslan, ifadesinde “1 yıl önce ayrılmıştık. 2 ay ayrı kaldıktan sonra beni tehdit etti, tekrar birlikte olduk. Kendisinden 6 aylık hamileyim. Olay günü Instagram’la ilgili sorular sordu. Silahı kafama dayadı. Bu sırada annem araya girdi. Beniaraca bindirdi” diye konuştu.

KİMSE YARDIM EDEMEDİ

Kankıran’ın önce annesinin başına ardından kendisinin yüzüne silahın kabzasıyla vurduğunu söyleyen genç oyuncu, “Gözüm şişti. Annemin kolu kırıldı. Ben yere düşünce tekmelemeye başladı.Temel’in arkadaşı çevredekilerin karışmasını engelledi” dedi. Saldırgan da Glock marka tabancasıyla emniyete giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY BEBEĞİMDİ

Darp edilirken sadece karnındaki bebeğini düşündüğünü söyleyen Ceren Kaplakarslan, “Bebeğime bir şey olmasın derdindeydim. Kanamam olmuştudu. Neyseki şimdi durumu iyi” şeklinde konuştu.