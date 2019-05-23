Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma iddiaları hakkında ilk açıklama
Ünlü çift Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanacağı yönünde çıkan iddialar hakkında Görgüzel ilk kez konuştu.
2014 yılının Nisan ayında evlenen Selen Görgüzel Alkan ile Hamdi Alkan hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Çiftin boşanacağı öne sürüldü.
Selen Görgüzel'in Amerika seyahati bu iddiaları güçlendirdi.
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanacağı dedikodularına ilişkin Görgüzel Amerika'dan mesaj verdi:
Acık kafa dağıtıyorum, dinleniyorum, düşünüyorum, geziyorum, görüyorum. Ne diyorsunuz duymuyorum!