Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel o fotoğraf için ne dedi?

71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin bir fotoğrafı büyük yankı uyandırdı. Söz konusu fotoğrafta Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutu başında eşi Selen Görgüzel Alkan’ın fotoğrafını çekiyordu. Cenazede çekilen kare büyük tepki yarattı.

HAMDİ ALKAN’DAN AÇIKLAMA

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Hamdi Alkan, o fotoğrafla ilgili konuştu. Hamdi Alkan şunları söyledi:

"Biz bunu nerede paylaştık? Sizin meslektaşlarınızı bunu paylaşarak bizi linç ediyorlar. Bu beyefendi benim eşimin babası kadar sevdiği bir insan. Ben çektim. Kendi babamı da çektim, siz çekmeyebilirsiniz, bu sizi ilgilendirir mi?

Biz gerizekalı mıyız böyle bir şey yapacak kadar. Bu kötü niyetli bir haberdir. Selen'e fotoğrafını çekerken tabuta sarıl diye ben dedim. Bizi linç ediyorlar, beddua alıyoruz. Ben bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşsaydım haklıydınız.

Bunu magazinciler servis ediyorlar, burada linç var. Biz onlarla mahkemede hesaplaşacağız. Arkama geçip fotoğraf çekiyorlar.

HAMDİ ALKAN: EŞİM BABASI GİBİ SEVERDİ



Bu adam 15 gündür hastanede, neden tenezzül edip haber yapılmıyor? Bu adamın tiyatroları 20-30 kişiye oynarken neden haber yapılmadı? Benim eşim burada acılı. Benim eşim babası gibi sevdiği adamı kaybetti.

BENİM DE BABAMIN TABUTUYLA FOTOĞRAFIM VAR

Benim de babamın tabutuyla fotoğrafım var. Babamın saçını da kestim, saklıyorum. Bu haber değildir. Ben rahmetlinin cenazesinde 20 kişiyi gördüm. Uyarmadım, ben uğraşmam. Bu kurgulanmış bir haber. Ben bunu sosyal medyada paylaşsaydım, yerden göğe kadar haklı olurdunuz. Bu fotoğrafı paylaşan arkadaş ne niyetle paylaşıyor?"

SELEN GÖRGÜZEL NE DEDİ?

Selen Görgüzel ise söz konusu fotoğrafla ilgili şunları söyledi: "Enis Fosforoğlu bir daha dünyaya gelmeyecek. Bir daha ölmeyecek. Biz Enis Hocamın belgeselini yapacağız. Bu karelere ihtiyacımız var. Benim eşim koleksiyoner... O kadar usta isimlerin öyle özel kareleri var ki, şaşırırsınız. Biz bunu çerçeveletmek için çekmedik, bir jelatinin altına koymak için çekmedik. Yarın öbür gün fotoğraflara bakarken, anlatırken 'Böyle büyük bir adamdı' diyeceğiz. Bu konu ile gündeme geldiğim için hicap duyuyorum."



