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09 Haziran 2019 Pazar 00:40 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 00:40

Haluk Levent şaşkınlık yaşadı: 25 yıldır bir ilk

Haluk Levent şaşkınlık yaşadı: 25 yıldır bir ilk

Ünlü sanatçı Haluk Levent Aydın'da vereceği konser için biletlerin tükendiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Levent, "25 yıldır bir ilk olacak" dedi.

Kurucusu olduğu AHBAB derneğiyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türk Rock müziğinin yıldızı Haluk Levent, sevenlerinden büyük ilgi gördü. Levent'in hayranları konser biletlerinin tamamını satın aldı.

KATILIMIN AZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU

Sesinin yanında yardımseverliği ile ön plana çıkan Haluk Levent yarın akşam Aydın'ın Efeler ilçesinde bir mekanda sahne alarak sevilen şarkılarını Aydınlı hayranları için seslendirecek. Konserin bayram tatilinin son gününe denk gelmesi nedeniyle katılımın az olacağını düşünen Levent, biletlerin büyük bir bölümünün tükendiğini öğrenince sosyal medya hesabından sevenlerine teşekkür etti.

"25 YILDIR BİR İLK"

Aydın'daki konserin 25 yıldır bir ilk olacağını belirten ünlü sanatçı Levent, "Çok enteresan bir konser. 25 yıldır bir ilk olacak. Bir konser düşünün ki 9 günlük bayram tatilinin son gününde yapılıyor. Şehre gelenler o gece gidiyor, gidenler o gece dönüyor. Kimse gelmez demiştik salon neredeyse şimdiden doldu. Sağ olasın Aydın!" şeklinde paylaşım yaptı.

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