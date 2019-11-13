Haluk Levent ile Cem Yılmaz arasında 'vurgun' polemiği çıktı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın uzun bir süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri sosyal medyada olay oldu. Ekşi Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent'e bir "Vurgun" göndermesi yaptığını ileri sürünce şarkıcı da Twitter'dan hesap sordu.

"1 TL'LİK VURGUN YAPTIYSAM ÜLKEYİ TERK EDECEĞİM"

Cem Yılmaz'ın önceki akşam düzenlenen gösterisine giden bazı kişiler, Yılmaz'ın Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini iddia etti. Sosyal medyadaki bu paylaşımların ardından ise Haluk Levent, Twitter hesabından Cem Yılmaz'dan açıklama beklediğini duyurdu. Peş peşe gelen iddialardan sonra sitem eden Levent ise "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen "yakında" olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın "vurgun" u? 1TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın." diyerek Yılmaz'dan bir açıklama bekledi.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Konunun doğruluğunu bilmeyen Haluk Levent, Cem Yılmaz'ı suçlamamak için paylaşımlarını sildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Ben geri vites filan yapmadım. Ya 'Yanlış anladın Haluk böyle bir şey demedim." derse ne olacak? Sabaha kadar onu yargılamış olacağız. Soruyu sordum. Duymamışsa dostları ona söyleyecektir. Yarına kadar açıklama yapmazsa o zaman hakkımı ararım. Bekleyelim görelim."