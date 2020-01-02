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Haluk Bilginer'in yeni projesi belli oldu

Haluk Bilginer'in yeni projesi belli oldu

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in yeni projesi belli oldu. Yapımcılığını Contact Film’in yaptığı, başrollerini Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy ile paylaşan Haluk Bilginer'in, okuma provasındaki kareleri ortaya çıktı.

9 Kere Leyla’nın çekim hazırlıkları İstanbul’da başladı. Yapımcılığını Contact Film’in yaptığı, başrollerinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un olduğu filmin yönetmenliğini Ezel Akay yapıyor.

Ezel Akay, oyuncular ve teknik ekip ile okuma provası için Beykoz’da çekim mekanı olan şık villada bir araya geldi.

FİLMİN KONUSU:

‘9 Kere Leyla’, zengin iş adamı Adem’in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor.

Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla’yı (Demet Akbağ) 9 kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor!

Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: “Kadınların yeni bir dünya kurmasına”


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