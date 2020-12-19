Halle Berry'den eski sevgililerle ilgili sert çıkış! ‘Büyük günah'

Ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry, Lindsay Flores'le birlikte geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden hayranlardan gelen soruları yanıtladı. Birçok başarılı projede yer almış olan 54 yaşındaki Halle Berry arkadaşının eski sevgilisiyle hiçbir zaman çıkmadığını söyledi.

Kendisine yöneltilen sorulara samimi olarak yanıt veren Berry, bir hayranın bir arkadaşının eski eşiyle veya sevgilisiyle çıkıp çıkmadığı sorusuna, 'Asla!' yanıtını vererek net konuştu.

'RUH EŞİM TANIDIĞIM HİÇ KİMSENİN ESKİ SEVGİLİSİ DEĞİL'

Açıklamalarına devam eden Halle Berry, 'Bu büyük bir günah, en sevdiğiniz arkadaşınızın eski sevgilileriyle çıkmazsınız. Seni tanıyor olsaydım, geçmişinle çıkmazdım çünkü bu hoş bir şey değil. Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil.' ifadelerini kullandı.