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19 Ekim 2020 Pazartesi 11:15 | Son Güncelleme:

Hadise'yi üzen gelişme

Hadise'yi üzen gelişme

Ünlü popçu Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e Intagram hesabı açmıştı. Sayfayı bizzat kendi yöneten Hadise, Benek'in hesabının kapanmasına üzüldü.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım, ilk olarak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de daha sonra mutlu oldukları anları paylaşmaya başlamıştı.

Sosyal medya hesabından Benek’le çekilen fotoğraflarını paylaşan Hadise bir adım daha atarak Benek için özel bir Instagram sayfası açmıştı. Benek Yıldırım adıyla açılan hesapta Hadise Benek adına paylaşımlar yapıyordu. Ancak sayfanın kapatılması Hadise’yi üzdü. Ünlü sanatçı durumu kendi hesabından takipçilerine duyurdu.

Benek Yıldırım'ın sosyal medya hesabının kapanması üzerine ünlü şarkıcı, kendi hesabından bir açıklama yaptı.

'HESABIMIZIN YENİDEN AÇILMASINI BEKLERKEN BİZ'

Benek’in üzgün görünen bir pozunu paylaşan Hadise, kapanan hesaba gönderme yaparak, “Hesabımızın yeniden açılmasını beklerken biz” notunu ekledi.

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