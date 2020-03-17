Hadise'yi koronavirüs vurdu! Zararı 1 milyon TL 'yi buldu
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, ünlüleri de vurdu. Konserlerini bir bir iptal eden ünlü isimler, ekonomik olarak zarara uğradı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler tüm konserlerini iptal etti.
HADİSE BÜYÜK ZARARDA!
Corona virüsü karşı önlem alan isimlerden Hadise, ekonomik olarak büyük zarara uğradı. Şarkıcılığı ve özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise, şu ana kadar 9 konserini iptal etti.
KAYBI 1 MİLYON TL
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında yer alan habere göre: Hadise'nin maddi olarak kaybı 1 milyon TL'yi buldu.