Hadise'yi koronavirüs vurdu! Zararı 1 milyon TL 'yi buldu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler tüm konserlerini iptal etti.

HADİSE BÜYÜK ZARARDA!

Corona virüsü karşı önlem alan isimlerden Hadise, ekonomik olarak büyük zarara uğradı. Şarkıcılığı ve özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise, şu ana kadar 9 konserini iptal etti.

KAYBI 1 MİLYON TL

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında yer alan habere göre: Hadise'nin maddi olarak kaybı 1 milyon TL'yi buldu.