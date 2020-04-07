Hadise'nin sırrı açığa çıktı!

Televizyon programından davetlere, konserlerinden günlük hayatına kadar sürekli dünyaca ünlü markaları tercih eden Hadise'nin şıklık formülü çözüldü.

Takvim'de yer alan habere göre; ünlü popçunun stilisti İnan Kırdemir, "Dolce Gabbana'dan Fendi'ye kadar birçok yüksek moda markasının celebrity ve VIP departmanından onaylı Hadise. Asıl başarımız bu! Yani markalar onu giydiriyor" dedi.

'Leyla Yakar Bizi' adlı şarkısıyla müzik sektörüne de atılan Hadise'nin stil danışmanı İnan Kırdemir, müzik ve eğlence blogu 'Pop Bizde'ye konuştu. Lüks markaların ilk kez Türk bir sanatçıyla böylesine önemli bir iş birliği yaptığını belirten Kırdemir, nedenini şöyle anlattı:

"Hadise'nin sanatının yanı sıra kadın-erkek eşitliğini savunması ve global kişiliği de bu iş birliğinde etken."

YILDIZLARIN İZİNDEN

Hadise, bu önemli işbirliğiyle özellikle sahne şovlarında sürekli esinlendiği Jennifer Lopez ile Beyonce'nin izinden gitmiş oldu.