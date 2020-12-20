Hadise'nin neşesi yerine geldi! Kaan Yıldırım'la barışma sonrası ilk paylaşım

Magazin gündeminden hiç düşmeyen Kaan Yıldırım ve Hadise çifti yine bomba gibi bir haberle hayranlarını heyecanlandırdı. Geçtiğimiz gün ayrılık haberi ile sosyal medyayı sallayan çift iddiaya göre barıştı. Hadise Instagram hesabından “Huyu huyuma denk” sözlerinden oluşan şarkıyı paylaştı!



ŞOKE EDEN AYRILIK KARARI

Hadise ve Kaan Yıldırım çifti 10 aydır birlikteliğini sürdürüyordu. Çiftin evlenecekleri konuşuluyordu ki sürpriz bir şekilde ayrılıklarını ilan ettiler. Bu ayrılık haberi magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

İLK ADIMI KAAN YILDIRIM ATTI

Ayrılık sonrası ilk adımı atan Kaan Yıldırım ellerinde çiçeklerle Hadise’nin kapısına dayandı. Sabah saatlerinde Kaan Yıldırım muhabirlere yakalandı. Muhabirleri görünce panikleyen oyuncu “Setten geliyorum.” dedi. Muhabirler durmadı ve sormaya devam etti. Hadise ile ilgili sorulan tüm sorular yanıtsız kaldı.

“HUYU HUYUMA DENK”

Söylemek istediği şeyleri şarkılarla anlatan Hadise bu kez de yeni bir şarkıyla gönderme yaptı. Aşkları küllerinden yeniden doğarken Hadise bu sabah bir story paylaştı. Story’de “Huyu huyuma denk, suyu suyuma denk…” şarkısının çaldığı dikkatlerden kaçmadı.