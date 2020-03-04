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  3. Hadise'nin küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e icra şoku!

Hadise'nin küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e icra şoku!

Hadise'nin küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e icra şoku!

Hadise'nin, geçen yıla kadar menajerliğini yaptığı, fakat haksız kazanç sağlamakla itham ettiği ablası Hülya Açıkgöz'e bir banka icra takibi başlattı.

Dava dilekçesinde; Açıkgöz'ün ödeme süresi geçen kredi kartı borcunu ihtarnameye rağmen ödemediği, bunun üzerine bankanın da 40 bin 233 lira tutarında icra takibi başlattığı belirtildi.

ANLAŞMAYA VARAMADI

Günaydın'dan Ali Oktay'ın haberine göre; Açıkgöz de bankanın başlattığı icra takibine itiraz edince takip durdu. Açıkgöz'le borcunu ödeme hususunda anlaşmaya varamayan banka, asıl alacak 34 bin 135 lira üzerinden itirazın iptali istemiyle dava açtı.

İNKAR TAZMINATI DA ÖDESİN

Banka avukatı, dava dilekçesinde şunları söyledi: "Müvekkil banka ile yapılan sözleşme uyarınca Hülya Açıkgöz, taksitli krediden kaynaklanan borcunu ödememiştir. Bankanın başlattığı icra takibine itiraz etmiştir. İtirazın iptali ile takibin devamına, ayrıca davalının icra inkâr tazminatı ödemesine karar verilmesini istiyoruz."


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