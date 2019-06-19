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  3. Hadise'nin korkulu rüyası olmuştu! Sapık hayran ile ilgili yeni gelişme...

Hadise'nin korkulu rüyası olmuştu! Sapık hayran ile ilgili yeni gelişme...

Hadise'nin korkulu rüyası olmuştu! Sapık hayran ile ilgili yeni gelişme...

Hadise kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen sapık hayranından şikâyetçi oldu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Ümit Ş. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı

Hadise, kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, başlattığı soruşturmayı tamamladı. Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşma yakında görülecek.

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz Belçikalı-Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Hadise Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini satışa sundu.

Christina Aguilera, Brandy Norwood ve Beyoncé'den ilham aldığını ifade eden Hadise, 2011 yılından beri devam etmekte olan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği görevine devam etmektedir. Bir Altın Kelebek Ödülü ve üç TMF Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

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