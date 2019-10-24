Hadise'nin kolyesi olay oldu! Sevgilisinin hediyesi mi?

Partinin ardından mekandan hediyeleriyle ayrılan Hadise, “Normalde doğum günü kutlamayı sevmem. Fakat benim için bir akşam organize edilmiş, çok mutlu oldum” dedi.

'SEVGİLİDEN OLSA SÖYLEMEM'

Ayrıca şarkıcı, kolyesiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Her şeyden manşet çıkarmayın. Sevgiliden falan değil. Bugün program için kullandım. Sevgiliden olsa da size bunu söylemem herhalde!”