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  3. Hadise'nin kolyesi olay oldu! Sevgilisinin hediyesi mi?

Hadise'nin kolyesi olay oldu! Sevgilisinin hediyesi mi?

Hadise'nin kolyesi olay oldu! Sevgilisinin hediyesi mi"

Ünlü popçu Hadise, önceki gün 34 yaşına bastı. Şarkıcı, yeni yaşını önceki gece Etiler'de bir mekanda kutladı.

Partinin ardından mekandan hediyeleriyle ayrılan Hadise, “Normalde doğum günü kutlamayı sevmem. Fakat benim için bir akşam organize edilmiş, çok mutlu oldum” dedi.

'SEVGİLİDEN OLSA SÖYLEMEM'

Ayrıca şarkıcı, kolyesiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Her şeyden manşet çıkarmayın. Sevgiliden falan değil. Bugün program için kullandım. Sevgiliden olsa da size bunu söylemem herhalde!”

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