11 Eylül 2020 Cuma 10:37 | Son Güncelleme:
Hadise'nin klip elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Hadise'nin son şarkısı ‘Küçük Bir Yol' için çektiği klipte giydiği elbisenin değeri dudak uçuklattı. Popçunun elbiseye para verip vermediği ise merak konusu oldu.
Hadise’nin ‘Küçük Bir Yol’ şarkısının klibinde giydiği Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı.
PARA ÖDEMİYORMUŞ!
‘Pop yıldızı elbiseye bu parayı verdi mi yoksa marka sponsor mu oldu?’ sorusu merak uyandırdı. Valentino, Gucci, Christian Dior ve Fendi kreasyonlarını giymesi için Hadise’ye gönderiyormuş. Pop yıldızının beğendikleri kendisinde kalıyor, diğerlerini de geri yolluyormuş.