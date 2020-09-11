Hadise'nin klip elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Hadise’nin ‘Küçük Bir Yol’ şarkısının klibinde giydiği Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı.

PARA ÖDEMİYORMUŞ!

‘Pop yıldızı elbiseye bu parayı verdi mi yoksa marka sponsor mu oldu?’ sorusu merak uyandırdı. Valentino, Gucci, Christian Dior ve Fendi kreasyonlarını giymesi için Hadise’ye gönderiyormuş. Pop yıldızının beğendikleri kendisinde kalıyor, diğerlerini de geri yolluyormuş.