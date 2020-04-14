Hadise'nin başvurusu reddedildi, karara itiraz etti!

Hadise, dünyaca ünlü markalarla anılmak adına, geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu’na Tanınmış Marka başvurusu yaptı. Daha önce ‘By Hadise’ ve ‘Hadise’ markalarının isim tescilini, ayakkabıcılık sektörü, tekstil ve medya dahil birçok alanda yaptıran şarkıcıya, kuruldan ret kararı çıktı.

KARARA SERZENİŞTE BULUNDU

Milliyet'in haberine göre; Marka vekili aracılığıyla itirazda bulunan Hadise’nin, yakın çevresine, “Benim ismim tanınmış bir marka. Bunun tescil edilmemesini anlamıyorum” sözleriyle, serzenişte bulunduğu öğrenildi.

Şarkıcı, Türkiye ve Belçika’da yapmış olduğu çalışmaları kurula göndererek, yeni kararın olumlu yönde çıkmasını bekliyor.