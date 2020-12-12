Hadise'nin ayrılık açıklamasının ardından Kaan Yıldırım'dan flaş hamle!

Hayranlarının çok yakıştırdığı, aşklarıyla yıla damgasını vuran Hadise ve Kaan Yıldırım hakkındaki ayrılık iddiaları doğru çıktı. Dün Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Hadise, "Aşk çok güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum." dedi.

KAAN YILDIRIM'DAN FLAŞ HAMLE

Bu sözlerin ardından oyuncu Kaan Yıldırım, sessizliğini korudu ve bir açıklamada bulunmadı. Ancak Yıldırım, sözlü açıklama yerine flaş bir hamlede bulunarak ayrılığı duyurdu. Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Hadise'yle sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu “Söğüt ağacı” notlu kalp emojili paylaşımını sildi.

NE OLMUŞTU?

Diğer yandan Hadise ve Kaan Yıldırım, romantik paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyordu. Çift hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Hastalık nedeniyle evleri ayıran gözde isimlerin, daha sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmişti. Instagram'dan da birbirlerini takip etmeyen çift hakkındaki iddialar doğru çıktı. Hadise, sosyal medya paylaşımıyla aşkın bittiğini duyurdu.