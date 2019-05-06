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Hadise'den yıllar sonra gelen itiraf: Ben o zaman küçüktüm

Hadise'den yıllar sonra gelen itiraf: Ben o zaman küçüktüm

2009 yılında Eurovision'a katılan ve 4'üncü olan şarkıcı Hadise, yıllar sonra ilk kez konuştu. Hadise, "O zaman ben çok küçüktüm" dedi.

54'üncü Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye, Hadise'nin söylediği "Düm Tek Tek" adlı şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü olmuştu. Hadise, yarışma hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu.

YARIŞMAYA TEKRAR KATILMAK İSTİYOR

Son günlerde adı aşk dedikodularına karışan Hadise, Kıbrıs'ta sahne aldığı bir konserinde Eurovision, gençler ve kadına şiddet hakkında açıklamalarda bulundu. Eurovision'a katıldığı zamanın üzerinden 10 yıl geçtiğini söyleyen Hadise, tekrar katılmak istediğinin sinyallerini verdi.

"BEN ÇOK KÜÇÜKTÜM"

Güzel şarkıcı, Eurovision hakkında şu açıklamayı yaptı: "Eurovision Şarkı Yarışması'na 10 yıl önce katılmıştım. Ne güzel ve saf zamanlardı. Ya da ben çok küçüktüm, öyle geliyordu. Keşke tekrar Eurovision'a gitsek."

"GENÇLERE ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gençlere örnek olmak istediğini söyleyen şarkıcı, bu isteğini şu sözlerle dile getirdi: "Beni takip eden gençlerimize örnek olmaya çalışıyorum. Ülkemizin geleceği için önemli konuları korkusuzca ve haddimi aşmadan dile getirmeyi önemsiyorum."

(Medya Radar)

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