Hadise'den kıyafetini eleştirenlere göndermeli yanıt!

Popçu, annesinin hiçbir zaman nasıl giyinmesi gerektiğini değil nasıl davranması gerektiğini öğrettiğini anlattı. Kırmızı pullu, mini bir elbise giyen popçu, “Annem bana bir büyüğümüz içeriye girdiğinde ‘Ayağa kalk Hadise’ diye öğretti. Benim annem bana ne zaman susmam gerektiğini, haddimi bilmemi öğretti ve en önemlisi nereden geldiğimi unutmamam gerektiğini söyledi. Annem bana, ‘Kızım onu giyme çok ayıp’ demezdi” diye konuştu.