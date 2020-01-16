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  3. Hadise'den kıyafetini eleştirenlere göndermeli yanıt!

Hadise'den kıyafetini eleştirenlere göndermeli yanıt!

Hadise'den kıyafetini eleştirenlere göndermeli yanıt!

Son dönemde sahne şovlarında giydiği cesur kıyafetleriyle olay olan ve bu yüzden çok sayıda eleştiri alan Hadise, Antalya’da konser verdi.

Popçu, annesinin hiçbir zaman nasıl giyinmesi gerektiğini değil nasıl davranması gerektiğini öğrettiğini anlattı. Kırmızı pullu, mini bir elbise giyen popçu, “Annem bana bir büyüğümüz içeriye girdiğinde ‘Ayağa kalk Hadise’ diye öğretti. Benim annem bana ne zaman susmam gerektiğini, haddimi bilmemi öğretti ve en önemlisi nereden geldiğimi unutmamam gerektiğini söyledi. Annem bana, ‘Kızım onu giyme çok ayıp’ demezdi” diye konuştu.


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