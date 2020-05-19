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  3. Hadise'den karantina paylaşımı: Güçlü kadınların tutumları yoktur!

Hadise'den karantina paylaşımı: Güçlü kadınların tutumları yoktur!

Hadise'den karantina paylaşımı: Güçlü kadınların tutumları yoktur!

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım ile evde geçiren Hadise, yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının pozları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Hadise, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

HADİSE'DEN 'GÜÇLÜ KADIN' PAYLAŞIMI

34 yaşındaki Hadise, paylaşımlarına "Güçlü kadınların 'tutumları' yoktur, standartlarımız vardır" notunu düştü. Instagram'da yaklaşık 11 milyon takipçisi bulunan Hadise'nin paylaşımları kısa sürede 414 binden fazla beğeni aldı.

Öte yandan Hadise'nin paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.


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