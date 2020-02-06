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  3. Hadise'den babasına duygusal mesaj

Hadise'den babasına duygusal mesaj

Hadise'den babasına duygusal mesaj

Ünlü popçu Hadise, sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaştı. Şarkıcı, babasına duygusal bir mesaj yazdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, bu kez Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile babasının yeni yaşını kutladı. Babası Hasan Açıkgöz ile fotoğrafını yayınlayan Hadise, paylaşımına şu notu düştü:

"Babam iyi ki doğdun... Seni çok seviyorum. 'Senin arkanda baban var' demen hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli, en sevgi dolu cümle... Babam Allah seni başımızdan eksik etmesin."


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