Hadise: Yapmayın utanıyorum!

Hadise cumartesi günü Kıbrıs'ta konser verdi. Ünlü şarkıcı dalgalı saçları, uzun siyah çizmelerle kombinlediği payetli elbesesi ile gözleri kamaştırdı. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda seslendirdiği ve ülkemize dördüncülük kazandırdığı “Düm Tek Tek”i söyledikten sonra izleyicilerinden gelen “Bir Daha” tezahüratları sanatçıyı duygulandırdı. “İnanmayacaksınız ama bu şarkıyla Eurovision’a katılalı tam on yıl oldu” diyen Hadise, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne güzel ve saf zamanlardı. Ya da ben çok küçüktüm, bana öyle geliyordu. Bu şarkının hâlâ bu kadar seviliyor olması beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Keşke tekrar Eurovision’a katılsak, müziğimizi oralarda gösterebilsek...”

'GENÇLERİMİZE ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM'



Bir saati aşkın süre sahnede kalan güzel yıldız, kendisini çok sevdiğini belirterek Sezen Aksu’nun birkaç şarkısını da seslendirdi. Gecenin sonunda sanatçının görevinin sadece şarkı söylemek ve klip çekmek olmadığını kaydeden Hadise, “Beni seven büyüklerim de çok biliyorum ve hepsinin ellerini öpüyorum. Ama elimden geldiğince beni ilgiyle takip eden gençlerimize örnek olmaya çalışıyorum. Ülkemizin geleceği için önemli bulduğum konuları korkusuzca ve tabii haddimi de aşmadan dile getirmeyi çok önemsiyorum. Bunların başında da kadınlarımız ve onların hakları geliyor. Bu konuda sıfır toleranslı olduğumu hatırlatıyor ve aynı adlı şarkımla size veda ediyorum” dedi.