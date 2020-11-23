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23 Kasım 2020 Pazartesi 09:31 | Son Güncelleme:

Hadise ve Kaan Yıldırım'ı havalara uçuran haber

Hadise ve Kaan Yıldırım'ı havalara uçuran haber

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, 1 ay önce belinden riskli bir ameliyat olmuştu. Belçika'dan güzel haber geldi, Açıkgöz'ün sağlığına kavuşması Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ı havalara uçurdu.

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu. Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı.

Büyük şok yaşayan Hadise’nin yanına dizi çekimleri nedeniyle gidemeyen Kaan Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Ameliyat sonrası bir süre annesinin yanında kalan güzel şarkıcı, annesini taburcu edip evine yerleştirdikten sonra İstanbul’a döndü.

GÜZEL HABER GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz’den önceki gün müjdeli haber geldi.

Açıkgöz’ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı.

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