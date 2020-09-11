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  • Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni paylaşım: Biraz kıskanmış olabilirim!
11 Eylül 2020 Cuma 15:30 | Son Güncelleme:

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni paylaşım: Biraz kıskanmış olabilirim!

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni paylaşım: Biraz kıskanmış olabilirim!

Bu seneye damga vuran aşklardan biri olan Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden yeni bir kare geldi. İkilinin aşk pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinden fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bir süredir aşk yaşayan çiftten yeni paylaşım geldi.

"BİRAZ KISKANMIŞ OLABİLİRİM"

Yıldırım'ın köpeği Benek'in sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun şarkıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği yeni karesi paylaşıldı. Gönderiye, "Biraz kıskanmış olabilirim" notu düşüldü.

Çiftin bu pozuna takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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