Hadise ve Kaan Yıldırım'dan flaş hamle! Gerçekleri göz önüne serdiler

Kısa süre önce aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen, ancak yan yana görüntülenmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım magazin gündeminden düşmüyor. Hadise, geçtiğimiz ay beyaz bir köpekle verdiği poz ile aşkını deşifre etmişti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu öne sürülmüştü.

İLK KRİZ!

Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak paylaşımların ardından köpekle olan iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi. Bu durum "Yıldırım aşkında ilk kriz" yorumlarını beraberinde getirmişti.

'AŞK TAMAMEN BİTTİ'

Takvim'in haberine göre; Gizemli aşkta yaşanan son gelişme ise bir kez daha kafaları karıştırdı. Oyuncu Kaan Yıldırım, dün Instagram hesabında aşk haberlerine dair tüm etiketleri kaldırdı. Bir süre sonra aynı işlemi Hadise de yaptı. Ünlü şarkıcı, Kaan Yıldırım ile alakalı etiketlendiği tüm gönderileri teker teker bulup kaldırdı.Bu durum "Aşk tamamen bitti" şeklinde yorumlandı.