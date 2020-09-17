Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk dolu doğa yürüyüşü

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile yeni bir pozunu paylaştı. Bahçede yürüdükleri esnada çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Kaan Yıldırım'a beğeni yağdı. Ünlü çiftin sevenleri, "Bu yıl bitmeden sizden evlilik haberini bekliyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Kaan Yıldırım ve Hadise'nin takipleşmediği iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bu iddialara da fotoğrafla yanıt vermiş oldu.