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17 Eylül 2020 Perşembe 16:41 | Son Güncelleme:

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk dolu doğa yürüyüşü

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk dolu doğa yürüyüşü

Oyuncu Kaan Yıldırım, şarkıcı sevgilisi Hadise ile bahçede yürüyüş yaptıkları anları sosyal medyada paylaştı. Çiftin aşk pozu takipçilerinin beğenisini aldı.

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile yeni bir pozunu paylaştı. Bahçede yürüdükleri esnada çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Kaan Yıldırım'a beğeni yağdı. Ünlü çiftin sevenleri, "Bu yıl bitmeden sizden evlilik haberini bekliyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Kaan Yıldırım ve Hadise'nin takipleşmediği iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bu iddialara da fotoğrafla yanıt vermiş oldu.

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