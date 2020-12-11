Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İşte Hadise'nin ayrılık açıklaması

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı. Sık sık magazin gündeminde yer alan ikilinin ilişkileri sona erdi. Ayrılık haberini Hadise, Instagram hesabı üzerinden açıkladı. Ünlü şarkıcı Hadise, paylaştığı hikayede, Kaan Yıldırım ile ayrıldığını duyurdu. İşte Hadise'nin ayrılık açıklaması..

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Hadise 10 aydır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim."